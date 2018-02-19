Terör örgütü YPG/PKK'nın sivillere eziyeti bir kez daha ortada

Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesinden ailesiyle Şanlıurfa'ya gelen Ömer İsmail, atalarından miras kalan topraklarının, terör örgütü YPG/PKK'nın kontrolüne geçmesinin ardından çok zor günler geçirdiklerini söyledi.

Teröristlerin gençleri zorla örgüte kazındırmaya çalıştığını, ev, arazi ve araçlarını gasbettiğini dile getiren İsmail, karşı gelenlerin ise baskıların artması nedeniyle çareyi Türkiye'ye sığınmakta bulduğunu söyledi.

"Kızını vermeyenlerden 20 bin dolar istiyorlardı"

İsmail, yüzde 99'u Arap olan ilçede, YPG/PKK'nın örgüte yakın Kürt kökenli aileleri yerleştirerek demografik yapıyı değiştirdiğini anlattı.

"Teröristler özellikle gençleri zorla silah altına almaya çalışıyorlardı. Genç erkek bulunmayan evlerden genç kızları alıyorlardı, kızını vermek istemeyenden ise 20 bin dolar istiyorlardı. Bizim değil 20 bin dolar, 20 dolarımız bile yoktu. Mecburen içimiz kan ağlaya ağlaya kızlarımızı alıp götürmelerini izliyorduk. Bir akşam evimize gelip kardeşimin kimliğini aldılar ve sabaha alacaklarını söylediler. Sonra 65 yaşındaki amcamın evine gitmişler ve oğlu olmadığı için iki kızını vermesini istemişler. Amcam karşı çıkınca da silah dipçiğiyle darbedip kanlar içinde bırakmışlar. Kardeşim ve amcamın kızlarını vermemek için kaçmaya karar verdik. Gece yarısı kardeşlerim amcam ve ailemle gizlice sınıra gelip Türkiye'ye sığındık."

"Zorba katillerin amacı terör devleti kurmak"

İlçede artık Arap nüfusun neredeyse kalmadığını dile getiren İsmail, ata mirası topraklarında İran ve Irak'tan getirilen teröristlerin yaşadığını, bunun da kendilerine çok acı verdiğini söyledi.

Kendilerine kapılarını açan Türkiye ve Türk halkına minnettar olduklarını aktaran İsmail, şunları anlattı:

"TSK'nin Afrin'de başlattığı operasyondan dolayı çok mutluyuz. İnşallah Tel Abyad ilçesi de terör örgütünden temizlenir ve evlerimize tekrar döneriz. Şimdi Akçakale ilçesinde sınıra yakın bir ev kiraladık ve orada yaşıyoruz. Evimizi ve topraklarımızı çok özlüyoruz. Bazen oturduğumuz binanın çatısına çıkıp Tel Abyad ve evimize bakıp hasret gidermeye çalışıyoruz ama içimiz kan ağlıyor çünkü bu zalimlerin yüzünden evlerimize dönemiyoruz. Şimdi ilçenin yüzde 99'u YPG/PKK ve onların kontrolündeki Kürtlerden oluşuyor. Bu zorba ve katillerin amacı türlü oyunlarla topraklarımızda bir terör devleti kurmaktır."

"Türkiye'den başka bir ülke ses çıkarmıyor"

Said Numan ise YPG/PKK'nın yaptıklarına dayanacak güçleri kalmadığı için ailesiyle Türkiye'ye kaçtıklarını anlattı.

YPG/PKK'nın amacının bir terör devleti kurmak olduğunu ancak Türkiye'den başka bir ülkenin buna karşı çıkmadığını dile getiren Numan, şöyle konuştu:

"Tel Abyad ilçesinde arazimiz vardı, çiftçilikle uğraşıyordum. Savaş öncesi ailemle rahat geçiniyorduk. Önceleri DEAŞ, sonra YPG/PKK gelince bize maddi manevi baskı yaptılar. Bunların amacı bölgenin demografik yapısını değiştirmektir. Önce arazimizi elimizden aldılar sonra da bir kardeşimi almak istediler. Bizim için artık Tel Abyad ilçesinde yaşama şansı kalmamıştı. Gözümüz yaşlı, evimizi, topraklarımızı geride bırakarak Türkiye'ye geldik. Akçakale ilçesinde akrabalarımızın da desteğiyle ayakta durmaya çalışıyoruz. Vatan hasreti çok kötü bir olay. Rabbim kimseyi vatansız etmesin. İnşallah bir gün YPG/PKK bölgeden temizlenirse evimize döneriz."

Kaynak: AA