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Terör örgütü YPG/PKK Münbiç'ten çekilmedi

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Münbiç'ten çekildiğini iddia etse de ilçe ve kırsalında hala varlığını koruyor.

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Terör örgütü YPG/PKK Münbiçten çekilmedi

YPG/PKK, sosyal medyadaki paylaşımında "askeri danışman" tabir ettiği güçlerini Münbiç'ten çektiğini öne sürdü. Ancak YPG/PKK'lı teröristler halen Münbiç ilçe merkezi ve kırsalında konuşlu bulunuyor.

Merkezde varlığını gizleyen örgüt, ilçenin kuzeyinde Fırat Nehri kıyısından batıya doğru Ayn Dadat beldesinden Bab ilçesinin doğusuna uzanan bölgeye yayılmış durumda.

Silahlı unsurlar hala kentin merkezi ve çevresinde yer alıyor

YPG/PKK'ya bağlı sözde Münbiç askeri konseyinin de içinde bulunduğu silahlı unsurlar da hala kentin merkezi ve çevresinde yer alıyor.

Örgüte bağlı unsurlar, ilçenin özellikle Fırat Kalkanı bölgesine bakan cephe hatlarında varlık gösteriyor.

Altı ayın yarısını dahi bulmayacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'deki Münbiç konulu temaslarının ardından yaptığı açıklamada, yol haritasına göre ilk etapta YPG/PKK'lıların Münbiç'ten ayrılacağını, silahlarının alınacağını, altı ayın yarısını dahi bulmayacak süre içinde Münbiç'in istikrara kavuşturulacağını söyledi.

Anadolu Ajansı (AA), 30 Mayıs'taki haberinde örgütün elebaşlarının ilçeden ayrılmaya başladığı ancak geri kalan kadrosunun Münbiç'te kaldığı bilgisini paylaşmıştı.

Kaynak: AA

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