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Buradasınız : » » Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç’te sivilleri zorla silah altına almaya başladı

Terör örgütü YPG/PKK, Münbiç’te sivilleri zorla silah altına almaya başladı

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeyinde işgal ettiği Münbiç'te yaşayan sivilleri zorla silah altına almaya başladı.

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Terör örgütü YPG/PKK, Münbiçte sivilleri zorla silah altına almaya başladı

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre YPG/PKK, Fırat Nehri'nin batı kıyısındaki Münbiç'teki sivillere baskısını artırdı.

Örgüt, dün aldığı bir kararla Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları ve ailelerine ait 200'e yakın arsa, dükkan ve evlere el koydu.

Sivilleri evlerinden eden örgütün, iki gün önce de zorla silahaltına alma kararı çıkardığı öğrenildi.

Karar, ilçedeki 1988-2000 doğumlu tüm gençleri kapsıyor. Örgüt, 5 Mayıs'a kadar teslim olmayan gençleri alıkoymakla ve cezalandırmakla tehdit ediyor.

Yerel kaynaklar, örgütün ilçedeki kontrol noktalarının sayısını da artırdığını, hemen hemen her sokağa bir nokta kurduğunu belirtiyor.

ABD, garanti verdi ancak yerine getirmedi

YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etti.

Terör örgütü DEAŞ'a karşı mücadele bahanesiyle YPG/PKK'ya desteğini sürdüren ABD, ilçe merkezinin DEAŞ'tan temizlenmesinin ardından YPG/PKK'nın ilçeden çıkacağı konusunda Türkiye'ye garanti verdi ancak bunu yerine getirmedi.

Kaynak: AA

Etiketler: ypg, terörist, Özgür Suriye Ordusu, munbic
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