Terör örgütü YPG/PKK muhalif Kürtleri kaçırdı

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) yazılı açıklamasında, YPG/PKK'lı teröristlerin, üyelerinden Faysal Yusuf ve Nimet Davut'u geçen hafta evlerinden kaçırdığını duyurdu.

Olayın kınandığı açıklamada, örgütün Zeytin Dalı Harekatı karşısında Afrin'deki başarısızlığını örtmek için baskısını artırdığı ve bu eylemlere başvurduğu vurgulandı.

Kürt halkını ve siyasi oluşumlarını YPG/PKK'ya baskı yapmaya davet eden ENKS, teröristlere üyelerini serbest bırakma çağrısı yaptı.

Kaçırılan üyelerden Yusuf'un ENKS çatısı altındaki Reform Hareketi'nin koordinatörü, Davut'un da Eşitlik Partisi'nin sekreteri olduğu biliniyor.

YPG/PKK, mensuplarına, ENKS üst düzey yetkililerinden İbrahim Bro ve Fuat Aliko'yu da Afrin yerel meclisinin kurulmasındaki rolleri nedeniyle yakalama emri verdi.

Afrinli Kürt, Arap ve Türkmen sivil temsilciler, geçen hafta kendi kendilerini yönetmek ve kent merkezinde yerel hizmetleri sağlamak için geçici bir meclis kurmuştu, ENKS de buna destek vermişti.

Kaynak: AA