Terör örgütü YPG/PKK kendilerine karşı ayaklanan Rakka Devrimcileri'ni bastırdı

Rakka'daki yerel kaynaklar, Rakka Devrimcileri isimli silahlı Arap grubun YPG/PKK'ya karşı ayaklandıktan sonra bugün direnişi sonlandırdığını aktardı.

Grubun örgütle yaptığı anlaşma gereği, YPG/PKK terör örgütü, grubun Rakka'daki karargahlarında yönetimi devralacak. Grup mensuplarının bir kısmı Tabka ilçesine gönderilecek. Böylece YPG/PKK, Rakka'daki işgalini pekiştirecek.

Rakka'da çok sayıda sivil zor şartlar altında yaşıyor

Bir dönem terör örgütü DEAŞ'ın "kalesi" olan Rakka, Ekim 2017'de ABD'nin hava desteğiyle YPG/PKK'nın eline geçmişti. DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin yoğun hava saldırıları sonucu kent merkezinin neredeyse tamamı harabeye dönmüştü.

YPG/PKK, işgalindeki diğer bölgelerde kurduğu baskı ve terör düzenini Rakka'ya da uyguladı.

Başka çareleri olmadığı için evlerine dönen çok az sayıda sivil, zor şartlar altında yaşam mücadelesi veriyor.

Sivilleri zorla silah altına alan YPG/PKK, DEAŞ ile çatışmalar sırasında ele geçirdiği evleri sivillere teslim etmiyor. YPG/PKK, kentte sivillere herhangi bir hizmet sağlamıyor. Siviller yıkılan evlerini yeniden inşa etmek için kendi kısıtlı imkanlarını kullanıyor.

YPG/PKK Arap savaşçıları kandırdı

Geçen ayın sonunda siviller, "YPG Rakka'dan çıksın" sloganlarıyla eylem düzenlemişti. Aynı dönemde örgütün ismini kullanarak kenti işgal ettiği paravan SDG içindeki küçük Arap silahlı gruplardan Rakka Devrimcileri de örgüt işgaline karşı ayaklanmıştı.

Ay başında da YPG/PKK, paravanı SDG çatısındaki Arap savaşçıları DEAŞ ile mücadele edecekleri yönünde kandırarak Rakka'ya getirmişti. YPG/PKK elebaşlarından Şahin Cilo'nun, Rakka'nın ileri gelen aşiret liderine protestoya katılmamaları için rüşvet verdiği bilgisine ulaşılmıştı.

YPG/PKK, kendisine karşı ayaklanan Rakka Devrimcileri'ni 3 gün önce kuşatmaya almış, grup mensuplarının bulunduğu semtlere de rastgele ateş açmıştı.

Kaynak: AA