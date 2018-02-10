Terör örgütü YPG/PKK gitmek isteyen halktan bin 500 dolar istiyor

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terör örgütü YPG/PKK`nın işgalindeki Afrin`e başlattığı operasyon başarıyla devam ediyor. TSK ve ÖSO güçleri stratejik noktaları tek tek terörden temizliyor.

ÖSO komutanı Yarbay Muhammed El Hamani, harekatın yolunda gittiğini, jetlerle ve obüslerle belirlenen hedeflerin vurulduğunu söyledi.

Sivillerin terör örgütü YPG/PKK'nın zulmünden kurtulmak için Azez'e ve Fırat Kalkanı Harekatı'nın olduğu bölgelere kaçmaya çalıştığını söyleyen El Hamani, teröristlerin ise halktan bunun karşılığında bin 500 dolar istediğini aktardı.

El Hamani sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oradan kaçan Arap ve Kürtler şu anda Fırat Kalkanı Bölgesi'nde. Onlara kalacak yer, yemek her şeyi temin ettik. İçerideki kardeşlerime sesleniyorum, buraya gelsinler korkmasınlar. Baskılar sürüyor, oradan çıkmak isteyen kişilerden bin 500 dolar istiyorlar. İnsanlarda o para yok. Sivilleri kalkan olarak kullanıyorlar."

3 gün önce 13 teröristin teslim olduğunu belirten Özgür Suriye Ordusu komutanı Hamani, bölge halkının huzura kavuşacağını, TSK ile birlikte kendilerini kurtaracağını söyledi.

Kaynak: TRT Haber

