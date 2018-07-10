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Terör örgütü YPG bombalı eylemlerde çocukları kullanıyor

Terör örgütü YPG, 15 yaşında Halep'ten kaçarak Münbiç'e gelen Mustafa Elhanım'a para teklif ederek Cerablus'a bombalı eylem için gönderdi.

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Mustafa Elhanım, 15 yaşında Halep'ten kaçarak Münbiç'e geldi. 

Münbiç'te araba tamirciliği yapmaya başlayan Mustafa, ekonomik sıkıntılardan dolayı büyük sıkıntılar yaşadı. 

Terör örgütü YPG bölge halkının yaşadığı ekonomik sıkıntıdan yararlanarak para teklif ettiği insanları bombalı eylemlerde kullanıyor.

Mustafa da bu plana dahil edilmiş çocuklardan biri. Para teklif edilen Mustafa örgüte katılıyor.  

Cerablus'a gönderiliş sürecini Mustafa Elhanım şöyle anlatıyor:

"Bana bir evde hap verdiler. Haplar başımı döndürüyordu. 6 gün sonra bir motosiklet vererek beni Cerablus'a gönderdiler ve burada gözlem yaptım. Sonra tekrar Münbiç'e gittim. Bu sefer de bana bomba vererek nasıl patlatacağımı öğrettiler. Ancak burada polisler tarafından yakalandım."

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ypg, terör
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