Terör örgütü yandaşları Alman Meclisi'nin önünde çadır açtı

Terör örgütü PYD/PKK yandaşları yurt dışında da Türkiye'nin Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik kara propaganda çalışmalarını sürdürüyor.
Alman Meclisi önünde çadır açan PYD/PKK yandaşlarının, Almanya'da yasaklanan Öcalan posterlerini kullanmamaları ancak PYD/PKK'nın uzantısı YPG'nin paçavralarını çadıra asmaları dikkati çekti.
Alman Meclisinde muhalefette bulunan Sol Parti'nin desteklediği PYD/PKK yandaşlarına polisin müdahale etmediği görüldü.
Terör örgütünün çadırına davet edilen Almanlar ve diğer ziyaretçilere Türkiye karşıtı broşürler dağıtıldı.
PYD/PKK yandaşları Zeytin Dalı Harekatı'na ve Almanya'nın Türkiye'ye silah satışına karşı destek talep etti
AA