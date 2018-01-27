Terör örgütü PYD/YPG, Malezya'da düşen akrobasi uçağını 'Afrin' diye paylaştı

Terör örgütü PYD/YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik , sosyal medyada kara propagandasını sürdürüyor.

Zeytin Dalı Harekatı başladı

'Zeytin Dalı Harekatı'nda Kara harekatı başladı

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TSK'nın Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a yönelik yürüttüğü operasyon sırasında çekildiği iddia edilen 3 fotoğrafın daha gerçeği yansıtmadığı ispat edildi.

Sosyal medyada, "Türk uçaklarının Afrin'de YPG tarafından düşürüldüğü" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın, 16 Mart 2015'te Malezya'da düşen bir akrobasi uçağına ait olduğu belirlendi.

2011'de Libya'da alev alan tank fotoğrafını 'Afrin' diye paylaştılar

"TSK'ya ait tanka saldırıldığı" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın da 29 Mart 2011'de Libya'da alev alan bir tanka ait olduğu tespit edildi.

15 Temmuz fotoğrafına 'Afrin' dediler

Terör örgütü yandaşları Anadolu Ajansı'nın ödüllü fotoğrafını da yalanlarına alet etti

"Türk askerinin Afrin'de tutsak edildiği" iddiasıyla paylaşılan fotoğrafın ise 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında çekildiği ortaya çıktı.

TSK'yı ve Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için başlatılan kampanyada kullanılan görsellerin farklı yer ve zamanlarda çekildiğinin ortaya çıkarılmasıyla terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmişti.

Bu kapsamda rastgele internet sitelerinden buldukları fotoğrafları kullanmaya başlayan terör örgütü destekçileri, AA İstanbul Photo Awards 2016'da birinci olan fotoğrafı da Afrin'de çekilmiş gibi paylaşmıştı.

Kaynak: AA