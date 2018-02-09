Terör örgütü PYD/PKK'nın zulmü BM raporuna yansıdı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisinin (OCHA) 7 Şubat tarihli, "Suriye’nin kuzeybatısındaki son gelişmeler" konulu raporunda, terör örgütü PYD/PKK’nın sivillere yönelik hak ihlalleri yer aldı.

Raporda, terör örgütünün Afrin'de erkekleri zorla silah altına aldığı ve özellikle erkeklerin hareket özgürlüğüne kısıtlamalar getirdiği belirtildi.

Kimliklerine teröristler el koyuyor

Örgütün, sivillerin Afrin'den çıkışını engellemeye devam ettiğine dikkat çekilen raporda, buna karşılık "Afrinli olmayan" bazı kişilerin 6 Şubat'ta Ziyara geçişinden rejim kontrolündeki bölgelere geçtiği bilgisi verildi. Bu kişilerin yüzde 90'ının kadın ve çocuklardan oluştuğu, erkeklerin bölgeyi terk etmesine izin verilmediği aktarıldı.

Rapora göre, Afrin ve İdlib bölgelerindeki kişilerin yüzde 10'unun kimlik belgesi bulunmuyor. Geçici kimlik belgesi bulunan kişilerin belgelerine ise örgüt el koyuyor.

Bazı geçiş bölgelerinin kapatılması nedeniyle de daha önce bölgeden ayrılmış kişilerin aileleriyle birleşemediği, kimi çocukların ailelerinden zorla ayrılmak durumunda kaldığı aktarıldı.

Raporda ayrıca şubat ayının ilk günlerinde muhaliflerin kontrolündeki Azez'e yönelik roketli saldırılarda birçok sivilin yaralandığı, sivilleri taşıyan bir araca roket isabet etmesi nedeniyle bir çocuğun hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. Yaralanan sivillerin tedavi için Türkiye'deki hastanelere sevk edildiği hatırlatıldı. Raporda, aynı günlerde Ases'de pazar yerine yönelik roketli saldırıda da 9 kişinin yaralandığı bilgisi yer aldı.

Terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'de işlediği insan hakları ihlalleri, İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), Uluslararası Af Örgütü ve Suriye İnsan Hakları Örgütü (SNHR) gibi kurumların raporlarına da yansımıştı.

Kaynak: AA