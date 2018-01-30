Terör örgütü PYD/PKK'nın suç dosyası kabarık

Uluslararası raporlar, PKK'nın, 30 yılı aşkın süredir Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yaşayan vatandaşlara baskı ve şiddet uyguladığını, Suriye uzantısı PYD/YPG'nin de aynı stratejiyi ülkenin kuzeyindeki yerleşim yerlerinde sürdürdüğünü gözler önüne seriyor.

2013'te başlayan süreç

Çocukların da aralarında yer aldığı 500 sivil katliamı gerçekleştiren terör örgütü, Araplar, Türkmenler, Kürtler ve Ezidiler başta olmak üzere bölge halkına etnik temizlik ve zorunlu göç politikası uyguladı.

Örgüt, Suriye'nin kuzeyinde 2013'ten itibaren alan örgütlenmesini Afrin, Kobani ve Cezire'de özerk bir yönetime dönüştürmeye, bölgedeki siyasi ve silahlı varlığını kurumsallaştırmaya yöneldi.

Bu amaç uğruna her türlü insanlık suçunu da gözünü bile kırpmadan dünyanın gözünün önünde işledi ve işlemeye devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR) tarafından Ocak 2016'da yayımlanan raporda, PYD/YPG'nin, kontrolündeki bölgelerde etnik temizlikten keyfi tutuklamaya, zorla askere almaktan göç ettirmeye kadar birçok insan hakları ihlali gerçekleştirdiği tespiti yer alıyor.

350 bin Suriyeli Türkiye'ye sığındı

Çalışmanın yayımlandığı tarihe kadar 51'i çocuk, 43'ü kadın ve işkence altında hayatını kaybeden 16 kişi dahil olmak üzere 500'e yakın sivilin PYD/YPG tarafından öldürüldü. Terör örgütünün kendisine muhalif siyasi partilere de tehdit ve sindirme politikaları uyguluyor.

İnfazlarına Ekim 2011'de Suriye'deki muhalif Kürtlerden oluşan Geleceğin Partisi'nin lideri Mişel Temo'ya yönelik suikastla başlayan örgütün bu eylemi, "Kürt halkı için çalıştığı" yalanını tüm çıplaklığıyla ortaya seriyor.

Terör örgütü ayrıca aşiret lideri Abdullah Bedro ve Suriye Kürtleri Demokratik Birlik Partisi Halep sorumlusu Şerzad Hac Reşid'i de suikast eylemleri sonucu öldürdü.

Suriye'de savaş öncesi 12 Kürt grup varken şimdi sadece terör örgütü PYD/PKK bulunuyor. Buradaki baskıdan dolayı örgütün kontrolündeki bölgelerden göç eden 350 bin Suriyeli Kürt Türkiye'ye sığındı.

PYD/YPG'nin bu uygulamaları yine SNHR'nin Ocak 2016'da yayınladığı raporda yer aldı. Raporda, 2011-2016 yıllarında 42 kadının PYD/YPG'li teröristlerce öldürüldüğü belgeleniyor.

"Gidecek Başka Yerimiz Yok" raporu

Terör örgütü, bölge halkına etnik temizlik ve zorunlu göç politikası uyguladı. SNHR raporuna göre, bölgede en az 49 yerleşim yerinden on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Ayrıca 2015'te Suriye Ulusal Koalisyonunca oluşturulan ve Tel Abyad bölgesinde yaşanan son gelişmeleri yerinde incelemek amacıyla 22 Haziran 2015'te çalışmalara başlayan "Gerçekleri Araştırma Komisyonu", Tel Abyad'daki Türkmenler ve Arapların YPG tarafından göçe zorlandığını açıkladı.

YPG'nin silah zoruyla göçe zorladığı Türkmen ve Arap köyleri arasında El İseviye, Abdi köy, Es Savra, Bab el Hava, El Daba, El Min Kelli, Midlec, Karaşeref yer alıyor.

Aynı raporda Şubat 2015'te Haseke'de bulunan 100 Türkmen ailesinin keyfi tutuklamalar ve çeşitli işkencelerle yerlerinden edildiği bilgisi bulunuyor.

Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty International) Ekim 2015'te görgü tanıklarının ifadeleri, uydu görüntüleri ve uzman gözlemlerine dayanarak yayımladığı "Gidecek Başka Yerimiz Yok" başlıklı raporda da PYD/YPG'nin işlediği etnik temizlik, sürgün ve yıkım suçları açıkça ortaya konuyor.

Raporda, DEAŞ'tan geri alınan yerlerde terör örgütünün bölge sakinlerini zorla yerinden ettiği ve evlerini yıktığı belgeleniyor.

Çocuk savaşçılar

Uluslararası birçok sözleşmeye göre çocuk yaştakilerin savaştırılması yasak.

Ancak terör örgütü bu yasağı da ihlal ediyor, çocukları cepheye sürüyor.

Bu yasak ihlali de birçok raporda yer aldı. Birleşmiş Milletler Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun 16 Ağustos 2013'te yayınladığı raporda, PYD/YPG'nin Afrin ve Haseke'de 12 yaşındaki erkek ve kız çocuklarını örgüte eleman olarak temin ettiği belirtiliyor.

BM'nin her yıl yayınladığı "Suriye'deki Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar Raporu"nun 2013'e ait nüshasında, Suriye'de 14 ila 17 yaşındaki erkek ve kız çocuklarının Haseke'de silahlı Kürt gruplarına katıldığı ve çocukların çoğunlukla kontrol noktalarına yerleştirildiği, bilgi ve askeri teçhizat iletmek ve eğitilmek üzere kullanıldıkları bilgisine yer veriliyor.

KurdWatch isimli bağımsız haber portalı tarafından yayınlanan Mayıs 2015 tarihli bir raporda ise PYD'nin, yaşları 12'ye kadar inen çocuk ve gençleri bünyesine dahil ettiği iddiası paylaşılıyor.

Kaçırılan çocukların Kandil Dağı'ndaki PKK kamplarında eğitime tabi tutuldukları ifade ediliyor.

Kaynak: AA