Terör örgütü PYD/PKK birçok Kürt'ü zorla silah altına alıyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve desteklediği Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Zeytin Dalı Harekatı kapsamında stratejik öneme sahip Burseya Dağı, PYD/PKK terör örgütünden temizlenmesinin ardından operasyona katılan ÖSO komutanları açıklamalarda bulundu.

Burseya Dağı terör örgütü PYD/PKK'dan alındı

PYD/PKK'dan ele geçirilen Burseya Dağı'ndan ilk görüntüler

Burseya Dağı'ndan PYD/PKK'nın uyuşturucuları çıktı

Operasyonda PYD/PKK terör örgütü mensuplarından birinin esir alındığını söyleyen ÖSO bünyesindeki 3. Kolordu’ya bağlı Şam Cephesi komutanlarından Ebu Ali Sicco, örgütün birçok Kürt'ü TSK ve ÖSO ile savaşması için zorla silah altına aldığını anlattı.

Esir alınan teröristleri mahkemelere çıkartacaklarını ve ÖSO tarafından alınan bölgelerde adaleti tesis etmeye çalışacaklarını da belirten Ebu Ali Sicco, terör örgütünden esir alınanlar arasında 16 ila 17 yaşında zorla silah altına alınmış reşit olmayan çocukların bulunduğuna dikkati çekti.

"Burseya Dağı terör unsurlarından tamamen temizledi"

3. Kolordu komutanlarından Ebu Riyad da bugün sabah saatlerinde başlayan Burseya Dağı operasyonu ile TSK ve ÖSO’nun dağı PYD/PKK terör unsurlarından tamamen temizlediğini söyledi.

Ebu Riyad, operasyonda bölgede birçok teröristin etkisiz hale getirildiğini, bazılarının esir alındığını, ayrıca terör örgütüne ait çok sayıda silah ve mühimmata el konulduğunu aktardı. Ebu Riyad, Burseya’dan sonraki tepeleri de alarak, Kefer Cenneh köyü üzerinden Afrin’e ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

TSK savaş uçaklarının hava harekatı ve topçu atışlarıyla vurulan Burseya Dağı'na yönelik operasyonla harekatın 9. gününde Afrin'in beş beldesinde 14'ü köy, biri köy altı yerleşim ve 4'ü stratejik tepe olmak üzere 19 nokta örgütten kurtarıldı.

TSK ve harekata destek veren Özgür Suriye Ordusu güçleri, harekat kapsamında Bülbül beldesinde Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa köyleri ve Kürdo köy altı yerleşimi, Racu beldesinde Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, 740. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak, Cinderes beldesinde de Hammam köyü, Mersides Tepesi ile Şeran beldesinde Kastel Cündo köyünü ele geçirdi.

Kaynak: AA