Terör örgütü PYD/PKK, Avrupa'yı terörize etmeye devam ediyor.

Son hedef, Fransa'nın Bordeaux kentindeki bir cami oldu.

Fransa'da PYD/PKK yandaşlarından camiye saldırı

Milli görüş teşkilatının camisine yapılan saldırıdan hemen bitişiğindeki eğitim yuvası da etkilendi. Okul girişinin kapısına, terör örgütünü anımsatan işaretler yazıldı.

"Provokasyonlara gelmememiz gerekiyor"

Fransa'daki Türk toplumuna özellikle sağduyu vurgusu yapıldı.

Cami Derneği Başkanı Emre Durmuş, "Sağ duyulu olmamız, provokasyonlara gelmememiz gerekiyor. Çünkü terör örgütünün mensuplarının beklediği de zaten bu." dedi.

Türkiye'nin Bordeaux Başkonsolosu Cem Kahyaoğlu da, "Bu özellikle hedeflenmiş korkaklar tarafından yapılmış bir saldırıdır. Faillerin yakalanması, adalet önüne çıkarılması ve yaratılmaya çalışılan güvensizlik dalgasının dağıtılması gerekiyor. Bunu Fransız makamlarından açıkça bekliyoruz ve bunu söyledik." diye konuştu.

İsviçre

İsviçre'de ise terör örgütünün hedefinde Türkiye'nin Zürih Başkonsolosluğu vardı.

Terör yandaşları Başkonsolosluğun servis aracını kundaklamaya çalıştı.

Belçika

Belçika'da da cami ve Türk dernekleri saldırıya uğradı.

Belçika'nın Anvers kentinde yaşananlardan rahatsız olan Türkler, "3 ay önce de burada olay olmuştu PKK yandaşları tarafından. Şu an Olağanüstü Hal var burada 3 aydır. Sadece Belçika hükümetinden, Belçika polisinden daha dikkatli olmalarını ve teröre karşı onlardan destek bekliyoruz." dedi.

Sadece Anvers'te değil, Genk'te de terör örgütü sivilleri hedef aldı.

Almanya

Teröristler, Almanya’da ise hükümet sözcüsünün basın toplantısını bastı.

5 kişilik bir grup sloganlarla toplantıyı böldü.

Terör örgütü yandaşları Almanya'da basın toplantısını bastı

Almanya, PKK'nın ekonomiye verdiği zararı tartışıyor

Kaynak: TRT Haber