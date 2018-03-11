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Buradasınız : » » Terör örgütü PKK/YPG yandaşları Almanya'da Türk yolculara saldırdı

Terör örgütü PKK/YPG yandaşları Almanya'da Türk yolculara saldırdı

Almanya'nın Düsseldorf Havalimanı'nda izinsiz gösteri yapan terör örgütü PKK/YPG yandaşları, Türk yolculara saldırdı.

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Terör örgütü PKK/YPG yandaşları Almanyada Türk yolculara saldırdı

Havalimanında toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG yandaşı, Türkiye'nin Afrin'e düzenlediği operasyonu bahane ederek izinsiz gösteri düzenledi.

Aralarında kadınların da bulunduğu terör örgütü yandaşları pankart açıp slogan atarak Türk yolculara saldırdı.

Bunun üzerine Alman polisi, örgüt yandaşlarına müdahale etti. Polis ekiplerinin biber gazıyla müdahale ettiği olaylarda 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Polisten yapılan açıklamada, havalimanında yaşanan kargaşadan sadece seyahat için bekleyen yolcuların bulunduğu bölümün etkilendiği, uçuşlarda aksama olmadığı belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, PKK/YPG, Düsseldorf Havalimanı, Zeytin Dalı Harekatı, protesto
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