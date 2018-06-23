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Terör örgütü PKK'ya Almanya'da ağır darbe

PKK'nın sözde üst düzey bir ismi ile 3 destekçisi Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Gelsenkirchen kentinde tutuklandı.

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Terör örgütü PKKya Almanyada ağır darbe

Tutuklanan örgüt üyelerinden Veysel S.'nin PKK terör örgütüne üye olma, gasp, tehlikeli yaralama, ölümle tehdit, adam kaçırma suçlarını işlediği bildirildi. 

36 yaşındaki Veysel S.'nin 2015-2017 yılları arasında PKK'nın Hamburg ve Berlin sözde bölge sorumlusu, Temmuz 2017 tarihinden itibaren de Baden Württemberg eyaleti sözde sorumlusu olduğu ifade edildi.

Almanya Federal Savcılığı 3 PKK destekçisini de tutukladı.

Cihan A., Hollanda vatandaşı Agit K. ve Evrim A.'nın PKK'nın sözde eski Karlsruhe sorumlusu olan ve daha sonra PKK'dan kopan bir kişiyi 12 Nisan'da kaçırmak, fiziki şiddet uygulamak ve tekrar PKK'ya katılmasını sağlamak suçlarından tutuklandıkları belirtildi. 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Ren Vestfalya, PKK, Gelsenkirchen, almanya
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