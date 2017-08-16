  • 16 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Terör örgütü PKK/PYD'den sivillere saldırı

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyindeki Mare ilçesine düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivilin öldüğü, 5 sivilin yaralandığı bildirildi.

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Terör örgütü PKK/PYDden sivillere saldırı

PKK/PYD'nin Mare'ye düzenlediği havan topu saldırısında 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.

Muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesindeki Mare Hastanesi doktorlarından Abdurrahman Hafız, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''PYD'nin Mare ilçesinin güneyindeki Tel Melid ile Ahris köylerine havan toplarıyla düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü, 5 sivil yaralandı.'' dedi.

Hafız, yaralıların Mare'deki hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Bu arada, Mare'deki yerel aktivistlerden Muhammed Hateeb de PKK/PYD'nin Mare ve çevresindeki muhaliflerin kontrolünde yer alan bölgelere sık sık saldırdığını söyledi.

Örgütün daha önce ilçe merkezine füze ve havan toplarıyla saldırdığını anımsatan Hateeb, ''Uluslararası müttefiklerinden destek alarak muhalif bölgelere saldırıyor. Bölgede çok sayıda köy, beldenin yanı sıra bir ilçe, örgütün işgali altındadır.'' diye konuştu.

Etiketler: pkk/pyd, Terör örgütü PKK, mare, havan topu saldırısı
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