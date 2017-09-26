Terör örgütü PKK/PYD'den 'savaş ya da öl' tehdidi

Terör örgütü PKK/PYD, Suriye'de işgal ettiği bölgelerdeki Arap gençleri, Rakka'da terör örgütü DEAŞ'a karşı zorla savaştırıyor. Cepheye gitmeyi reddeden gençleri ölümle tehdit eden PKK/PYD, savaştan çekilen gençleri ise tutukluyor ya da infaz ediyor.

Rakka'nın kuzeyindeki Resülayn beldesi kırsalından isminin açıklanmasını ve görüntü alınmasını istemeyen 25 yaşındaki bir görgü tanığı, PKK/PYD'nin öncülük ettiği SDG saflarına zorla katıldığını söyledi.

Tanık, PKK/PYD'nin, saflarına zorla kattığı Arap gençleri, Rakka'daki şiddetli çatışmalarda ön saflara sürdüğünü anlattı.

Örgütün gençleri cepheye gitmeme ya da çekilmeleri halinde öldürmekle tehdit ettiğini dile getiren tanık, şunları aktardı:

"15 günlük kısa bir eğitimden sonra Arap gençler cepheye gönderiliyor. Gençlerden birçoğu DEAŞ tarafından ya da geri çekildikleri için PKK/PYD tarafından öldürülüyor."

Tanık, 500'den fazla gencin PKK/PYD'den kaçarak köylerine sığındığını ancak örgütün baskın yaparak gençleri yeniden alıkoyduğunu bildirdi.

Yaklaşık 2 hafta önce gerçekleşen bir olayı anlatan tanık, PKK/PYD'nin 20 genci Rakka'da Yeni Hastane adlı bölgeye gönderdiğini, çatışmalarda 10 gencin öldüğünü ifade etti.

Sağ kalanların PKK/PYD'den destek istediğini ancak örgütün bunu reddettiğini belirten görgü tanığı, "(Arap gençler) Çekilme kararı aldıklarında PYD ateş açtı ve yarısını öldürdü. 5'ini de cezaevine attı." dedi.

Kandil'den gelen terörist cepheye sürdü

PKK/PYD'nin Telabyad'dan zorla silah altına aldığı 22 yaşındaki bir diğer Arap genç, yaklaşık 1 ay önce örgütün 10 genci Kandil'den gelen bir teröristin liderliğinde Rakka'nın Sanayi Bölgesi'ne gönderdiğini dile getirdi.

Telabyadlı tanık, "Gençler DEAŞ tarafından öldürüldü. (Başlarındaki) Kandilli terörist, PYD-DEAŞ arasındaki anlaşmayla iade edildi." diye konuştu.

6 Haziran'da başlayan ABD destekli PKK/PYD'nin Rakka operasyonunda, kentin yüzde 80'inden fazlası terör örgütünün eline geçti.