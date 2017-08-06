  • 06 AĞUSTOS 2017, PAZAR

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Terör örgütü PKK/PYD'den Mare'ye saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Suriye'de, terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine yaptığı saldırılarda 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

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Terör örgütü PKK/PYDden Mareye saldırı: 3 ölü, 6 yaralı

Suriye'de, terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyinde yer alan muhaliflerin kontrolündeki Mare ilçesine yaptığı saldırılarda biri kadın 3 sivil hayatını kaybetti, 6 sivil yaralandı.

Mare'deki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) yetkililerinden Ala Nime, PYD'nin Mare ilçesine saldırılarında hamile bir kadın ile 2 sivilin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ayrıca, 3'ü çocuk 6 sivilin yaralandığını dile getiren Nime, yaralıların Mare hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığını bildirdi.

Nime, ''PYD uzun zamandır ilçeyi çeşitli silahlarla hedef alıyor. Bugünkü saldırılarda çok sayıda yerleşim yerinde maddi hasar da meydana geldi.'' diye konuştu.

Terör örgütüyle muhalifler arasında çatışma

Bu arada Mare'deki yerel medya aktivistlerinden Abdulfetah Hüseyin, Mare'deki muhalif askerlerin terör örgütü PKK/PYD'nin saldırılarına karşılık verdiğini belirtti.

Hüseyin, ilçenin batı kesimlerinde örgütle muhalifler arasında çatışmaların da yaşandığını aktardı.

Durumu ağır bazı yaralıların Türkiye'ye sevk edildiği öğrenildi.

PKK/PYD, işgal ettiği Halep'in Tel Rıfat ilçesinden sık sık muhaliflerin kontrolündeki Mare ile Azez'e saldırı düzenliyor.

Etiketler: suriye, pkk/pyd, Halep
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