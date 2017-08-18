  • 18 AĞUSTOS 2017, CUMA

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Terör örgütü PKK/PYD'den Bab'a füzeli saldırı

Halep'in kuzeydoğusunda muhaliflerin kontrolündeki Bab'ın Şeale köyüne düzenlenen saldırıda 8 sivil yaralandı.

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Terör örgütü PKK/PYDden Baba füzeli saldırı

Terör örgütü PKK/PYD'nin Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında terör örgütü DEAŞ'ten kurtarılan Halep'in Bab ilçesine düzenlediği ''Grad'' füzeli saldırıda 8 sivilin yaralandığı bildirildi.

Bab'taki güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/PYD, Halep'in kuzeydoğusundaki Bab ilçesinin batısında bulunan Şeale köyüne ''Grad'' füzeleriyle saldırdı.

Saldırıda yaralanan 8 sivil, Bab'taki hastanelere sevk edildi. Saldırı nedeniyle maddi hasar oluştu.

Terör örgütü PKK/PYD, işgal ettiği Arap topraklarından muhaliflerin kontrolündeki Azez ile Mare ilçesine sık sık havan topu ve grad füzeleriyle saldırıyor.

Fırat Kalkanı harekatı kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu, 23 Şubat'ta Bab'ı terör örgütü DEAŞ'ten kurtarmıştı.

Etiketler: Halep, terör örgütü PKK/PYD, fırat kalkanı harekatı, DEAŞ, Türk Silahlı Kuvvetleri
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