  • 30 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Terör örgütü PKK/PYD, Azez'deki sivilleri hedef aldı

Terör örgütü PKK/PYD, Azez'deki sivilleri hedef aldı

PKK/PYD'nin Azez ve Mare ilçelerine düzenlediği roket saldırısında bir sivil öldü, 6 sivil yaralandı.

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Terör örgütü PKK/PYD, Azezdeki sivilleri hedef aldı

Suriye'de terör örgütü PKK/PYD'nin Halep'in kuzeyindeki Azez ilçe merkezindeki sivil yerleşim yerlerine düzenlediği roket saldırısında bir sivilin öldüğü, 6 sivilin de yaralandığı bildirildi.

Muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesindeki sivil savunma (Beyaz Baretliler) sorumlusu Hasan İbrahim AA muhabirine yaptığı açıklamada, ''PYD, Azez ilçesindeki yerleşim yerlerini çok namlulu roketlerle hedef aldı. Saldırıda yaralanan 6 sivil bölgedeki sağlık noktalarında tedavi altına alındı." dedi.

Terör örgütü PKK/PYD, işgal ettiği Arap bölgelerinden muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesine sık sık havan topu ve Grad füzeleriyle saldırıyor.

Etiketler: Terör örgütü PKK, saldırı, sivil saldırı, azez, suriye
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