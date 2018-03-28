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Buradasınız : » » Terör örgütü PKK Sincar'da isim oyunlarıyla varlığını sürdürüyor

Terör örgütü PKK Sincar'da isim oyunlarıyla varlığını sürdürüyor

Terör örgütü PKK'ya bağlı farklı isimler altındaki silahlı gruplar, Irak Sincar'da varlık göstermeye devam ediyor.

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Terör örgütü PKK Sincarda isim oyunlarıyla varlığını sürdürüyor

Irak'ta Musul'un Sincar ilçesinde yer alan Peşmerge Komutanlarından Kasım Şeşo, birlikleriyle bölge yakınında konuşlandı. 

Şeşo, "PKK'ya bağlı silahlı gruplar, farklı isimler altında Şengal'de (Sincar) varlık göstermeye devam edip, Haşdi Şabi ile dayanışma içerisindeler" dedi.

Ezidiler çoğunlukta

Irak ordusunun Sincar ilçe merkezi ve Sinun kasabasında tam konuşlandığını söyleyen Şeşo, "Ancak PKK'ya bağlı silahlı grupların Şengal'i terk edip, etmeyeceği henüz net değil" diye konuştu.

Şeşo, Şengal'deki silahlı grupların sayısının binden fazla olduğunu ve çoğunluğunun bölgedeki Ezidilerden meydana geldiğini sözlerine ekledi. 

Irak ordusu PKK'nın çekildiği bölgede

Irak Ortak Operasyonlar Komutanlığı Sözcüsü Tümgeneral Yahya Resul, geçen Pazar günü 15. Tugay'a bağlı birliklerin, Sincar ilçesi ve Sinun kasabasına geçip ağır silahlarla PKK'nın çekildiği bölgede konuşlandığını açıklamıştı.

Terör örgütü PKK, 3 Ağustos 2014 tarihinde DEAŞ'ın Sincar'daki Ezidilere saldırmasını bahane ederek bölgede varlık göstermeye başlamıştı. 

Kaynak: AA

Etiketler: terör örgütü, sincar, PKK
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