Terör örgütü NSU davası kararı Alman basınında

Almanya’da 8 Türk’ü öldüren neo-Nazi terör örgütü aşırı sağcı terör örgütü Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) davasında, Beate Zschaepe'ye ömür boyu hapis cezası verildi.

Karar Alman basınında yankı buldu. Gazeteler, mahkeme kararının yargıya olan güveni sarstığına, mağdur ailelerin acısının dinmediğine vurgu yaptı.

Frankfurter Rundschau: Terör örgütünün aydınlatılması bitmedi

Frankfurter Rundschau gazetesi “Hepsi bu değildi” başlığı altında verdiği haberde, mahkum edilen Beate Zschaepe ile 4 kişi hakkında verilen kararla aşırı sağcı terör örgütünün aydınlatılmasının bitmediği belirtildi.

Haberde, temyize gidecek olan kararın üst mahkeme tarafından onaylanması halinde konunun sadece Beate Zschaepe ve diğer sanıklar için biteceği ancak birçok sorunun cevapsız kalacağı yorumu yapıldı.

Die Welt: Kararın ağırlığı Beate Zschaepe’yi dondurdu

Die Welt gazetesi de, “Yardımcı değil fail” başlığını kullanarak, kararın 5 yıl süren dava sürecinin ardından verildiğini vurguladı.

Beate Zschaepe’ye ömür boyu hapis cezasının verildiği ve ağır bir suç işlediğinin tespit edildiği işaret edilen haberde, siyasi malzeme olarak kullanılan davaya son noktanın konulduğu iddia edildi.

İç sayfadaki haberde ise “Kararın ağırlığı Beate Zschaepe’yi dondurdu” başlığı kullanılarak, Zschaepe’nin muhtemelen onlarca yıl cezaevinde kalacağı, diğer sanıkların ise hafif cezalarla kurtulduğu belirtildi.

Gazete, mağdur ailelerinin acısının devam ettiğinin altını çizdi.

Karara ilişkin kaleme alınan yorum yazısında ise “Bu dava tümüyle bir aydınlatma getirmedi” tespitinde bulunularak, Almanya'nın iç istihbarat servisi Anayasayı Koruma Teşkilatı’nın rolü araştırılmadığı ve davanın sonucunun yetersiz kaldığına vurgu yapıldı.

Tageszeitung: Yargıya olan güven sarsıldı

Tageszeitung gazetesi de baş sayfada, NSU terör örgütünün cinayetlerine kurban gidenlerin fotoğraflarına yer vererek, yargıya olan güvenin sarsıldığının altını çizdi.

Tagesspiegel: Dava sona erdi, şüphe devam ediyor

''Halk adına'' manşetini atan Tagesspiegel gazetesi, tarihi davada aşırı sağcı terör örgütü NSU'nun üyesi Beate Zschaepe'nin ömür boyu hapse mahkum edilmesini öne çıkardı.

Haberde, 8'i Türk 10 kişinin öldüğü cinayetler için ömür boyu hapis cezası verildiği ifade edilerek, davanın sona erdiğini ancak birçok kişinin şüphelerinin devam ettiği kaydedildi.

Bild: 30 yıl hapiste kalacak

Bild gazetesi de iç sayfasındaki haberinde, ömür boyu hapse mahkum olan davanın baş sanığı Zschaepe'nin 30 yıl hapiste kalacağına işaret etti.

Haberde, Zschaepe'nin başka bir cezaevine nakledileceği ve orada fırında ya da terzihanede çalışabileceği iddia edildi.

Süddeutsche Zeitung: Yabancıların korunmasız olduğu izlenimi çizildi

Süddeutsche Zeitung NSU davasının baş sanığı Zschaepe için en yüksek cezanın verildiğinin altını çizdi.

Haberde, 5 yıldan fazla zamandır süren davanın hakimi Manfred Götzl'in NSU örgütünün işlediği cinayetlerle ülkede yaşayan yabancıları güvensizliğe ittiği, korunmasız oldukları izlenimi yarattığı ve devletin çaresiz olduğunu ispatlamaya çalıştıklarına dikkati çektiği vurgulandı.

Birçok sivil toplum örgütünün karara rağmen davada karanlıkta kalan kısımların aydınlatılması için mücadeleye devam edileceğini açıkladıkları bilgisi yer aldı.

Kaynak: AA



