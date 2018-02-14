Terör örgütü elebaşlarından Doğu Guta fotoğrafıyla propaganda

Avrupa Birliği'nin (AB) başkenti Brüksel'de basın toplantısı düzenleyen terör örgütü PYD/PKK'nın elebaşlarından Salih Müslim’in “Türkiye’nin sivilleri öldürdüğü” iftirasıyla yaptığı konuşmasında kullandığı fotoğrafın Esed rejiminin Doğu Guta’daki hava saldırısından kaçan sivillere ait olduğu ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından daha önce Afrin'deki terör hedeflerine yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusunca (ÖSO) başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nı karalamak için "Sivil katliamı yapılıyor" iddiasıyla Esed rejiminin Doğu Guta'da vurduğu çocukların fotoğrafını paylaşan Müslim, yalanlara dayalı propagandasını Avrupa'nın başkentinde de devam ettirdi.

Müslim, Brüksel Basın Kulübü'ndeki toplantısında, "Türkiye'nin Afrin'de sivilleri hedef aldığı" yalanını sıklıkla yinelerken, sunumunu yaptığı panoya Esed rejiminin 8 Şubat'ta Doğu Guta'daki hava saldırısında kaçan sivillere ait AFP tarafından servis edilen fotoğraf tekrar tekrar yansıtıldı.

Yerel basın ve PYD/PKK terör örgütü sempatizanları katıldı

Yabancı basının pek ilgi göstermediği toplantıya katılanların büyük bölümü PYD/PKK sempatizanlarından oluştu.

Terör örgütü PYD/PKK yanlısı soruların yönetilmesinin ardından moderatör toplantıya son verdi.

Müslim, Twitter hesabından, terör örgütüne yakın bir hesap tarafından "Türkiye, Afrin'de katliam yapıyor" yalanıyla servis edilen yaralı çocukların yer aldığı görseli yeniden paylaşarak kara propagandaya destek vermişti. Ancak Müslim'in "Afrin" diye paylaştığı fotoğrafın, Beşşar Esed rejiminin abluka altında tuttuğu ve doğrudan sivilleri hedef aldığı, muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'da 14 Eylül 2014'te çekildiği ortaya çıkmıştı. Müslim, daha sonra bu paylaşımını kaldırmıştı.

AA'nın TSK'ye yönelik yürütülen karalama kampanyasını ifşa etmesinin ardından terör örgütüne yakın hesaplar çıkmaza girmiş ve rastgele buldukları internet sitelerinden görseller kullanmaya başlamıştı. Sosyal medyada Zeytin Dalı Harekatı'nı karalama amacıyla paylaşılan çok sayıda fotoğrafın, harekatla hiçbir ilgisi olmadığı ispatlanmıştı.

Müslim, Türkiye'de terör suçlarından arananların yer aldığı kırmızı listeye eklenmişti. Kırmızı kategoride yer alan Müslim için, dört milyon liralık ödül konuldu.

Kaynak: AA