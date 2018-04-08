Terör örgütü DEAŞ, Kerkük'te pusu kurdu: 3 ölü

Kerkük Polis Müdürü Ali Kemal, "Kerkük'e bağlı Dibis ilçesi yakınında ana yolda polis üniforması giyerek sahte kontrol noktası kuran DEAŞ militanları, dur ihtarına uymadığı gerekçesiyle sivillere ait bir araca ateş açarak 3 kişiyi öldürdü." dedi.

Saldırganların yaklaşık 10 kişi olduklarını belirten Kamil, bölgenin 6 ay önce DEAŞ'tan kurtarılmasına rağmen kırsallarda gizlenen uyuyan hücrelerin zaman zaman güvenlik güçleri ve sivillere yönelik bu tür saldırılar yaptıklarını kaydetti.

Kamil, olaydan hemen sonra bölgeye intikal eden federal polis güçlerinin operasyon başlattığını söyledi.

Kaynak: AA