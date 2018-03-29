  • 30 MART 2018, CUMA

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 3.946
    EURO 4.86
  • BIST 114844.56
    ALTIN 168.128
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Terör örgütü DEAŞ Irak'ta pusu kurarak 5 askeri öldürdü

Terör örgütü DEAŞ Irak'ta pusu kurarak 5 askeri öldürdü

Terör örgütü DEAŞ'ın son haftalarda Irak'ın çeşitli kentlerinde pusu kurması sebebiyle birçok kişi hayatını kaybetti.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Terör örgütü DEAŞ Irakta pusu kurarak 5 askeri öldürdü

Sınır güvenlik biriminde görevli Yüzbaşı Seyfeddin eş-Şemri, asker üniforması giyen DEAŞ'lı teröristlerin Musul kazası ile Telafer'e bağlı Rabia nahiyesi arasındaki yola sahte kontrol noktası kurarak pusuya düşürdükleri 5 askeri öldürdüklerini açıkladı.

Şemri, askerlere ait eşya ve mühimmatı yağmalayan teröristlerin kaçtığını aktardı.

DEAŞ'ın kurduğu pusular sebebiyle büyük kayıp verildi

Ninova Operasyonlar Komutası'nda görevli Albay Ahmed el-Ceburi de, örgütün son zamanlarda düzenledikleri saldırılarda bu taktiği kullandığını belirtti.

Son haftalarda bu şekilde kurulan pusular nedeniyle büyük kayıp verildiğini söyleyen Ceburi, söz konusu eylem tarzının önüne geçilmesi için çalışmalar yapıldığını dile getirdi.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 18 Aralık 2017'de yaptığı açıklamayla "DEAŞ'ın Irak topraklarında tamamen temizlendiğini" duyurmuştu. Irak'ta ele geçirdiği bölgelerden püskürtülen örgüt, zaman zaman ülkenin bazı yerlerinde güvenlik güçlerine pusu kurarak saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Musul, Irak, DEAŞ, asker
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER