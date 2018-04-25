  • 25 NISAN 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Terör örgütü Boko Haram'ın askeri üssü turizm bölgesi yapılacak

Terör örgütü Boko Haram'ın askeri üssü turizm bölgesi yapılacak

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da Boko Haram örgütü'nün askeri üs olarak kullandığı Sambisa Ormanı milli parka çevrilerek turizm bölgesi yapılacak.

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Terör örgütü Boko Haramın askeri üssü turizm bölgesi yapılacak

Nijerya Genelkurmay Başkanı General Tukur Buratai'nin yaptığı açıklamaya göre, Nijerya ordusu, Borno Eyaleti yönetimi ve Milli Park Müdürlüğü iş birliği ile Sambisa Ormanı'nın milli park olarak kullanılması ve turizm bölgesi haline getirilmesi kararını aldı. 

General Brutai, ormanın vahşi yaşama ev sahipliği yaptığının altını çizerek, "Bölgenin teröristlerden temizlenmesi ile Sambisa Ormanı bir turizm bölgesi haline getirilecek ve aynı zamanda askerlerimiz için eğitim merkezi olarak kullanılacak." dedi.

Borno Eyaleti'nin başkenti Maiduguri'ye yaklaşık 60 kilometre mesafedeki bulunan Sambisa Ormanı, Çad Gölü Milli Parkı'nın güneybatı kısmını oluşturuyor.

Boko Haram örgütü tarafından yıllarca merkez üsü olarak kullanılan Sambisa Ormanı'na düzenlenen askeri operasyonlarda çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiş ve bölge örgütten temizlenmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: nijerya, Boko Haram, asker, afrika
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