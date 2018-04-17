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Buradasınız : » » Terör örgütleri Suriye'de işkence ve cinsel şiddete başvuruyor

Terör örgütleri Suriye'de işkence ve cinsel şiddete başvuruyor

Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." dedi.

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Terör örgütleri Suriyede işkence ve cinsel şiddete başvuruyor

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Güven Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." dedi.

BM Güvenlik Konseyinde çatışmalarda cinsel şiddet olaylarının görüşüldüğü oturumda konuşan Begeç, Suriye'de hem rejim hem de DEAŞ ve PKK/PYD-YPG gibi terör örgütlerinin işlediği, BM raporlarına da giren ''korkunç'' cinsel şiddet olaylarına dikkati çekti.

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonunun geçen ay yayımlanan raporunun, terör örgütü PYD/PKK'nın paravanı SDG'nin Rakka'da alıkoyduğu erkeklere şiddet uyguladığı, cinsel organlarını yaktığı ya da yakmakla tehdit ettiğini ortaya koyduğunu hatırlatan Begeç, "Terör örgütü PKK/PYD-YPG, BM raporlarında da yer aldığı gibi, işkence ve cinsel şiddete başvuruyor." diye konuştu.

Myanmar ordusunun Arakanlılara yönelik şiddet olayları

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyine sunduğu, çatışmalarda cinsel şiddet olaylarını ortaya koyan raporuna değinen Begeç, Myanmar ordusunun Arakan'da Rohingya Müslümanlarına uyguladığı şiddet olaylarının da son derece "rahatsız edici" olduğunu vurguladı.

Begeç, uluslararası toplumun Myanmar hükümetinden Arakanlı sığınmacıların güvenli bir şekilde köylerine dönmesini sağlamasını, insani erişime izin vermesini, cinsel şiddet dahil bütün şiddet olaylarına son vermesini ve bu "kısır döngüyü" sonlandırmasını beklediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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