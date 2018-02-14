  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » "Terör olgusuna yönelik bazı uluslararası tutumlar üzüntü verici"

"Terör olgusuna yönelik bazı uluslararası tutumlar üzüntü verici"

Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, "Terör olgusunun nedenlerini gerçekçi bir anlayış üzerine kuramayan ve köklü çözümler bulamayan bazı uluslararası tutumlar üzüntü verici." dedi.

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&quot;Terör olgusuna yönelik bazı uluslararası tutumlar üzüntü verici&quot;

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, Kuveyt'te düzenlenen DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda konuştu.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Al Sani konuşmasında, ülkesinin terör ve aşırıcılıkla mücadelede elinden gelen her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Terör tehdidinin Arap dünyası ve diğer bazı ülkelerin karşılaştığı en büyük sorun olduğuna dikkati çeken Al Sani, terör olgusunun gerçek nedenlerini gerçekçi ve ince bir anlayış üzerine kuramayan ve köklü çözümler bulamayan bazı uluslararası tutumların üzüntü verici olduğunu belirtti.

Al Sani, uluslararası toplumun, gerekçesi ne olursa olsun masum sivilleri hedef alan savaş ve insanlığa karşı suçun önüne geçmesi gerektiğini ifade ederek, DEAŞ karşıtı koalisyonun, terör örgütlerini ortadan kaldırmak için çabalarını sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Etiketler: terör, Katar Dışişleri Bakanı Al Sani, DEAŞ
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