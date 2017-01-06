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Buradasınız : » » 'Terminal' filmi Singapur'da gerçek oldu

'Terminal' filmi Singapur'da gerçek oldu

Singapur'un Changi Havaalanı'nda 2008'den beri yaşayan kadın, kıyafetlerini, kişisel bakım malzemelerini, yiyecek ve içeceklerini bir alışveriş arabasında taşıyor.

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Terminal filmi Singapurda gerçek oldu
Singapur'un Changi Havaalanı, yönetmen Steven Spielberg’in gerçek bir olaydan esinlenerek New York’un JFK Havaalanı’nda mahsur kalan bir adamın öyküsünü anlattığı "Terminal" filmine benzer bir olaya sahne oldu.
 
Yerel medyada yer alan haberde, 50'li yaşlarında olan isminin açıklanmasını istemeyen kadının Changi Havaalanı'nda sekiz yıldır yaşadığı belirtildi.
 
2008 yılında patlak veren küresel ekonomik kriz nedeniyle evini kiraya verdiğini ifade eden kadın, ilk başlarda tek tük geceleri kaldığı havaalanında artık sürekli kaldığını söyledi.
 
Kıyafetlerini, kişisel bakım malzemelerini, yiyecek ve içeceklerini bir alışveriş arabasıyla taşıdığını dile getiren kadın, "Havaalanının restoran katında yemek yiyorum. Süpermarketinden alışveriş yapıyorum." ifadelerini kullandı.
 
Havaalanının her türlü imkanından faydalandığını söyleyen kadın, klimalı bir ortamda yaşamını sürdürdüğünü ve ücretsiz internet bağlantısına sahip olduğunu vurguladı.
 
Haberde kadının kendisi gibi havaalanında yaşayan bir çiftle arkadaşlık ettiği belirtildi.
 
Etiketler: terminal filmi, singapur havalimanı
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