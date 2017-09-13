  • 13 EYLÜL 2017, ÇARŞAMBA

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TEOG'da başarılı olan öğrencilere Bosna Hersek gezisi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından TEOG Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler için Bosna Hersek gezisi düzenlendi.

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TEOGda başarılı olan öğrencilere Bosna Hersek gezisi

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sınavı'nda başarılı olan öğrenciler için Bosna Hersek gezisi düzenlendi.

TEOG'da başarılı olan öğrencilerin motivasyonunun artırılması için düzenlenen kültürel geziye katılan öğrenciler, üç gün boyunca Bosna Hersek'in tarihi ve doğal güzelliklerini tanıma imkanı buldu.

Geziye, Türkiye'nin 35 ilinden 57 çocuk katılırken, başkent Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, Saat Kulesi, Başçarşı ve Latin Köprüsü'nün yanı sıra Bosna'daki savaş sırasında yapılan Umut Tüneli ziyaret edildi.

Öğrenciler, Bosna Hersek'in doğal güzelliklerini de tanıma şansı bulurken, bu kapsamda ülkenin güneyindeki Mostar ve Jablanica şehirleri, Blagaj köyündeki tarihi Alperenler Tekkesi ve tarihi Pocitelj köyüne gezi gerçekleştirildi.

Ziyaretin son gününde öğrenciler, bağımsız Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'in Saraybosna'daki kabrini de ziyaret ederken, Osmanlı döneminde görev yapmış birçok vezirin memleketi Travnik'i görme imkanı buldu.

Öğrenciler, üç günlük gezilerini tamamlayarak bugün Türkiye'ye döndü.

Etiketler: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, teog, Bosna Hersek
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