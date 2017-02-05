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Temyiz mahkemesinden Trump'ın ayrımcı kararına ret

Temyiz Mahkemesi, ABD Başkanı Trump’ın vize yasağını uygulama isteğini reddetti.

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Temyiz mahkemesinden Trumpın ayrımcı kararına ret

Temyiz Mahkemesi Amerikan Başkanı Trump’ın vize yasağını uygulama isteğini reddetti.

Trump Yönetimi, bir federal yargıcın, nüfusunun çoğu Müslüman 7 ülkeye uygulanan vize yasağı ile ilgili kararının iptali için Temyiz Mahkemesi’ne başvurdu.Ancak mahkemeden umduğu sonucu alamadı.

San Fransisco Temyiz Mahkemesi’nin 9. Dairesi Adalet Bakanlığı’nın başkanlık kararnamesinin derhal yürürlüğe konması yolundaki başvurusunu reddetti.

Mahkeme Trump Yönetimi ve kararnamenin iptali için dava açan Washington Eyaleti’nden pazartesi gününe kadar dosyalardaki eksiklerin tamamlanması için süre verdi.

Bir federal yargıcın vize yasağı kararnamesini geçici olarak durdurma kararına sert tepki gösteren Başkan Trump yargıcı “sözde yargıç”, kararını “gülünç” ve “berbat” diye nitelendirip yasağı yeniden getireceğini belirtmişti.

Temyiz Mahkemesi'nin ara kararıyla vize yasağı kararnamesi askıya alınmış durumda kalmaya devam edecek.

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