Telekomünikasyon sektöründe dev birleşme

ABD'nin en büyük dördüncü cep telefonu operatörü Sprint'in piyasa değeri yaklaşık 59 milyar dolar.

Birleşmenin ardından T-Mobile ismiyle ABD telekomünikasyon sektöründe faaliyet göstermeye devam edecek yeni firmanın da değeri yaklaşık 146 milyar dolar olacak.

Sprint'in geçen yıl sonu itibariyle 54,6 milyon kullanıcısı, T-Mobile'ın ise 72,6 müşterisi var.

Birleşmenin ardından T-Mobile, 5G teknolojisine odaklanacak. Şu anki T-Mobile Üst Yöneticisi (CEO) John Legere, yeni şirketin CEO'su olmaya devam edecek.

Birleşmenin ardından oluşacak şirketin yüzde 42'sine Deutsche Telekom, yüzde 27'sine SoftBank sahip olacak. Yüzde 31'i ise halka açık olacak.

Birleşmenin ardından oluşacak şirket, ABD'nin en büyük birinci cep telefonu operatörü Verizon ile ikinci operatörü AT&T ile daha güçlü şekilde rekabet edecek.

Ancak, uzmanlar, ABD'li regülatörlerin birleşmeyi onaylamayabileceğinden bahsederek, ABD Adalet Bakanlığının geçen sene AT&T'nin 84,5 milyar dolara Time-Warner'ı satın alma teklifini engellediğini söyledi.

Kaynak: AA