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Telefon bağımlısı yayalar için ayrı yol

Çin'in kuzeyindeki Şian şehrinde, cep telefonlarına bakarak yavaş yürüyen yayalar için ayrı bir yürüme şeridi oluşturuldu.

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Telefon bağımlısı yayalar için ayrı yol

Çin'in Şian şehrindeki Yanta anayolunun üzerinde artık akıllı telefonlarına bakıp çevresinde olup bitenleri tamamen göz ardı eden yayalar için özel bir şerit var.

Kırmızı, yeşil ve mavi renklere boyanan şerit 80 cm genişliğinde ve 100 metre uzunluğunda. Şeritin üzerindeki akıllı telefon sembolü, bu yolu diğerlerinden ayırıyor.

BBC'nin Şaanşi internet sitesine dayandırdığı habere göre, birçok mağazanın bulunduğu bu caddedeki alışveriş merkezi bir aydır akıllı telefonlarına bakan yayalar için şerit açılması çağrısı yapıyordu.

Bölge sakinleri uygulamadan memnun

Bölge sakinlerinden Wei Şiaowei, ilk defa böyle bir uygulama gördüğünü ve çok memnun kaldığını söyledi.

Hu Şuya ise "Gençlerin hayatları artık çok hızlı ve sürekli telefonlarına bakıyorlar. Bu şeritle, bizim gibi telefonlarıyla çok vakit geçirenlerin kafası rahat. Bir korunma yöntemi gibi" dedi.

Bir diğer bölge sakini akıllı telefon kullananların birbirlerine çarpma riski olduğunu söyledi.

Etiketler: yürüyüş yolu, çin, akıllı telefon
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