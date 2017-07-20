Telafer'i kurtarma operasyonunun hazırlıkları tamamlandı

Irak'ta Musul vilayetine bağlı Türkmen Telafer ilçesinin terör örgütü DEAŞ'tan geri alınması için tüm askeri operasyon hazırlıklarının tamamlandığı belirtildi.

Telafer Kaymakamı Abdulal Abbas, "Telafer'ın DEAŞ'tan kurtarılması için yapılacak operasyonunun hazırlıkları tamamlandı. Operasyon birkaç koldan ve kısa süre içerisinde başlayacak." ifadelerini kullandı.

"Haşdi Şabi güçleri operasyonda yer almayacak"

Operasyona hangi güçlerin katılacağına karar verildiğini ve görev dağılımının yapıldığını açıklayan Abbas, İran destekli ve mezhepçi yaklaşımıyla bilinen Haşdi Şabi güçlerinin operasyonda yer almayacağını söyledi.

Abbas, Telafer kent merkezinde ağırlıkta yabancı militanların yer aldığı bilgisini vererek, Çeçen ve bazı Avrupa ülkelerinden gelen yaklaşık bin militanın mevzilendiğini kaydetti.

DEAŞ'ın operasyonu bertaraf etmek ve direnmek için hazırlıklara başladığını aktaran Abbas, Telafer'deki tüm ev ve binalara bombalı tuzaklar yerleştirildiğini belirtti. AA