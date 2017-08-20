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Buradasınız : » » Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladı

Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonu başladı

Irak Başbakanı Haydar el İbadi, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun başladığını duyurdu.

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Telaferi DEAŞtan kurtarma operasyonu başladı

İbadi, devlet televizyonundan yaptığı açıklamada, "Telafer kenti kurtarılmaya doğru gidiyor. Telafer kentindeki DEAŞ'lıların teslim olma veya öldürülmekten başka seçenekleri yok." ifadelerini kullandı.

Telafer operasyonuna katılan güçlere de değinen İbadi, "Irak askerleri, anti terör timleri, federal polis güçleri ve Haşdi Şabi operasyonda yer alıyor" bilgisini verdi.

Irak ordusundaki yetkililer, başlaması an meselesi olan Telafer operasyonuna yaklaşık 40 bin güvenlik görevlisinin katılacağını ifade etmişti.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.

Etiketler: telafer, Irak, DEAŞ
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