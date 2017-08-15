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Telafer'e hava bombardımanı!

Irak ordusu 3 yıldır DAEŞ'in elinde olan Türkmen kenti Telafer'e hava bombardımanı başlattığını duyurdu.

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Telafere hava bombardımanı!

Terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Türkmen Telafer kentindeki hedeflerin, uluslararası koalisyon güçlerine ait savaş uçaklarıyla vurulduğu bildirildi.

Irak Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanlığında görevli Tuğgeneral Şemseddin Muhammed Anberi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uluslararası koalisyon güçlerine ait F-16'ların, gece saatlerinde Telafer kent merkezi ve çevre bölgelerindeki terörist hedeflere 13 saldırı düzenlediğini ifade etti.

Anberi, Irak ordusuna bağlı topçu birliklerinin de DEAŞ'a ait hedefleri vurarak, koalisyon güçlerine destek olduğunu belirtti.

Terör örgütü DEAŞ, Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer'i 16 Haziran 2014'te ele geçirmişti.

Etiketler: Telafer'e hava saldırısı, telafer, Irak
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