  • 23 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Telafer'de 13 binden fazla kişi evini terk etti

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Türkmen Telafer ilçesinden son 10 günde 13 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

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Telaferde 13 binden fazla kişi evini terk etti

Irak'ta terör örgütü DEAŞ'ın elinde tuttuğu Türkmen Telafer ilçesinden son 10 günde 13 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Musul Vali Yardımcısı Nureddin Kaplan, şu anda herhangi bir göç hareketliliğinin olmadığına işaret ederek, "Çoğunluğu operasyon bölgelerinden olmak üzere Telafer'den son 10 günde göç edenlerin sayısı 13 bini aştı." dedi.

Sığınmacılara yönelik bir ihlal endişesi taşımadıklarını belirten Kaplan, "Bugüne kadar böyle bir durum yaşanmadı. Operasyonda yer alan birliklerin, askeri emirlere uyması yönünde katı yönergeler var." diye konuştu.

Kaplan, Telafer'in DEAŞ'ın "kalelerinden biri ve yönetim merkezi olduğu, bölgede örgüte mensup yabancı teröristlerin bulunduğuna" ilişkin bilgilerin doğru olmadığının altını çizerek, operasyonun dördüncü gününe gelinmesine rağmen büyük bir direniş emaresi görmediklerini sözlerine ekledi.

Irak güçleri, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonuna 20 Ağustos'ta başlamıştı.

Musul kent merkezinin 63 kilometre batısında yer alan, Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Telafer, 16 Haziran 2014'ten bu yana terör örgütü DEAŞ'ın elinde bulunuyor.

Etiketler: Irak, DEAŞ, telafer
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