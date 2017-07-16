Telafer operasyonu yakında başlayacak

Irak'ta Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunun yakında başlayacağı bildirildi.

Musul Operasyonlar Komutanlığı Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı açıklamada, "Musul'u kurtarma sözümüzü yerine getirdik. Telafer ve diğer bölgelerin kurtarma operasyonuna da yakında başlayacağız ve kentin tamamının kurtarıldığını ilan edeceğiz." dedi.

Irak güçlerinin, DEAŞ'a karşı dünyanın hiçbir ordusunda görülmeyen kapasitede bir savaş yürüttüğünü ileri süren Yarullah, "Güçlerimiz, dar sokaklara rağmen Musul'da DEAŞ'ı bitirebildi." ifadelerini kullandı.

Yarullah, Musul operasyonunun 9 ay sürdüğünü belirterek, söz konusu operasyonda ordu, terörle mücadele, polis teşkilatı ve Şii milis gücü Haşdi Şabi’den 100 binden fazla gücün yer aldığı bilgisini paylaştı.

Musul'un en büyük ilçesi Telafer'in yanı sıra İyaziyye ve Mahallebiyye bölgeleri de halen DEAŞ'ın kontrolünde bulunuyor.

Başbakan Haydar el-İbadi, Haziran 2014'ten itibaren DEAŞ'ın kontrolünde olan Musul'un tamamen kurtarıldığını 10 Temmuz'da resmen ilan etmişti.