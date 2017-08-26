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Telafer Kalesi DEAŞ'tan geri alındı

Irak güçlerinin Musul'a bağlı Telafer ilçesini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında Telafer Kalesi'ni örgütten geri aldığı ve kaleye Irak bayrağı asıldı.

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Telafer Kalesi DEAŞtan geri alındı

Irak güçlerinin Musul'a bağlı Telafer ilçesini terör örgütü DEAŞ'tan kurtarma operasyonu kapsamında Telafer Kalesi'ni örgütten geri aldığı ve kaleye Irak bayrağı asıldığı bildirildi.

Telafer Operasyonları Komutanı Korgeneral Abdulemir Yarullah, yaptığı yazılı açıklamada, "Terörle mücadele güçleri, Telafer Kalesi ve Talefer Ormanlığı'nı DEAŞ'tan geri aldı." ifadesini kullandı.

Yarullah, Telafer Kalesi'ne Irak bayrağı asıldığını aktardı.

Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 20 Ağustos Pazar günü, Telafer'i DEAŞ'tan kurtarma operasyonunu başlattıklarını açıklamıştı.

Etiketler: Musul, telafer, DEAŞ, Telafer Kalesi, ırak bayrağı
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