Teksas'taki kilise saldırganı ile ilgili çarpıcı detay

ABD'nin Teksas eyaletinde bir kilisede silahlı saldırı düzenleyen Devin Patrick Kelley'nin ailesine şiddet uyguladığı için askeri mahkemeye sevk edilmesinin ardından akıl hastanesine gönderildiği belirtildi.

Kelley'nin kendisi ve başkaları için tehlike teşkil ettiği ve o dönem çalıştığı Hava Kuvvetlerinde ölüm tehditlerinde bulunduğu kaydedilen polis raporlarında, akıl hastanesinden kaçan Kelley'nin bir otobüs terminalinde yakalandığı ifade edildi.

Kelley, 2012 yılında eşine ve çocuğuna şiddet uyguladığı gerekçesiyle askeri mahkemeye sevk edilmiş, 2014'te rütbesi er seviyesine indirilmiş, bir yıl hapse mahkum edilmiş ve Hava Kuvvetlerinden uzaklaştırılmıştı.

Teksas Kamu Güvenliği Departmanı Yetkilisi Freeman Martin, "Bunun devam eden bir aile içi durum olduğunu söyleyebilirim. Kayınvalidesi bu kiliseye gidiyordu ve kendisinden tehdit içerikli mesajlar almıştı." ifadesini kullanmıştı.

Kiliseden ayrıldıktan sonra Kelley'in silahlı bir mahalle sakini ile çatışmaya girdiğini ve vurulduğunu ifade eden Martin, saldırıdan hemen sonra babasını arayan saldırganın, o anda kendisine ateş ettiğini bildirmişti.

Saldırganın evinde yapılan aramalarda ikisi Teksas'tan, ikisi de Colorado'dan satın alınmış 4 silah bulunmuştu.

Kelley'in saldırı düzenlediği kilisedeki ayinlere 50 kişinin düzenli katıldığı belirtilirken, saldırıda hayatını kaybeden 26 kişi arasında 17 aylık bir bebeğin yanı sıra papazın 14 yaşındaki kızının da olduğu açıklanmıştı. Saldırıda 20 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA