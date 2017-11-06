Teksas'ta kiliseye saldıran kişinin kimliği açıklandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas Eyaleti'nde kiliseye düzenlenen silahlı saldırıda 26 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı.

Kiliseyi hedef alan saldırganın bölgede yaşayan 26 yaşında Amerikan vatandaşı Devin Patrick Kelleyolduğu açıklandı.

Olay San Antonio kenti yakınlarındaki Sutherland Kasabasında yaşandı.

Ayin esnasında kasabadaki kiliseye giren saldırgan Kelley, burada bulunanların üzerine ateş açtı.

Teksas Valisi olayda 26 kişinin öldüğünü açıkladı.

Yaşları 5 ile 72 arasında değişen kurbanlar arasında kilisenin rahibinin 14 yaşındaki kızı da bulunuyor.

Görgü tanıkları, saldırganın silahını defalarca doldurup ateşlediğini belirtti.

Olayın ardından kaçan saldırgan aracında ölü olarak ele geçirildi.

Yetkililer, saldırganın aracında suikast silahı bulunduğunu ve çelik yelek giydiğini duyurdu.

Kelley'nin 2014 yılında Amerikan hava kuvvetlerinden atıldığı ve eşine ve çocuğuna yönelik saldırı suçlarından yargılandığı bilgisi verildi.

Japonya'da bulunan Amerikan Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaşananları takip ettiğini duyurdu.

Daha sonra basın toplantısında konuşan Trump, ibadet yerinde insanlara yapılan saldırı nedeniyle kalplerimiz kırık açıklaması yaptı.

Trump, resmi binalarda bayrakların yarıya indirilmesini istedi.

Kaynak: TRT Haber