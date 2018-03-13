Teksas'ta bir eve daha bombalı paket gönderildi: 1 ölü, 1 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Austin kentinde 2 Mart'ta bir eve gönderilen ve 39 yaşındaki şahsın ölümüne yol açan bombalı paket saldırısının ardından, yine bir eve bombalı paket gönderildi.

Paketin patlatılması sonucu 17 yaşındaki şahıs hayatını kaybederken, bir kadın da yaralandı.

İki saldırının birbiriyle bağlantılı olma ihtimali üzerinde duruluyor. Her iki saldırıda da kullanılan paketler gece evlerin önüne bırakıldı. Paketlerin herhangi bir posta veya kurye hizmeti ile gönderilmedi.

Her iki saldırının kurbanlarının Afrikalı-Amerikalı kökenli olmasından dolayı ırkçılık ve nefret saldırıları olabileceği açıklandı.

Kaynak: İHA