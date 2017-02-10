'Tek Çin politikasına bağlı kalacağım'

ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefon görüşmesinde ABD'nin "tek Çin politikası"na bağlı kalacağını vurguladı.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donal Trump ile Şi arasında olumlu ve uzun bir telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ve görüşme sırasında bir çok önemli noktaya değinildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Devlet Başkanı Şi'nin ricası üzerine Trump'ın, ABD'nin 'tek Çin' politikasına saygı göstereceğini ifade ettiği" duyuruldu.

Samimi geçen görüşme

İki ülke temsilcilerinin birçok konuda müzakereler için bir araya geleceği belirtilen açıklamada, Trump ile Şi arasındaki telefon görüşmesi "oldukça samimi" ifadesiyle tanımlandı.

Ayrıca iki liderin karşılıklı devlet ziyaretinde bulunmaları konusunda da birbirlerini davet ettiği bilgisi verilen açıklamada, bundan sonraki görüşmelerin çok başarılı sonuçlar vermesinin beklendiği aktarıldı.

Trump, göreve başlaması dolayısıyla daha önce kendisine tebrik mektubu gönderen Şi'ye bir teşekkür mektubu yollamış ve "ABD ve Çin'in yararına olacak yapıcı bir ilişki geliştirmek için Devlet Başkanı Şi ile çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini" kaydetmişti.

Kampanya döneminde ve başkanlık koltuğuna oturduktan sonra birçok kez ABD ile Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin yapısından rahatsız olduğunu ifade eden Trump'ın yeni dönemde Pekin yönetimi ile nasıl bir ilişki kuracağı merak ediliyordu.

"Tek Çin politikası", Güney Çin Denizi ve Tayvan meselesi gibi Çin'in hassas olduğu konularda bu ülkeye yönelik suçlayıcı açıklamalar yapan Trump'ın söylemlerine ilişkin Pekin yönetimi "kaygı duyulduğunu" bildirmişti.

"Tek Çin" politikasına göre ABD, bağımsızlığının tanınmasını isteyen Tayvan'ı Çin devletinin bir parçası olarak kabul ediyor.