  • 03 ŞUBAT 2018, CUMARTESI

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Buradasınız : » » Tedavisi tamamlanan Somalililerden Türkiye'ye teşekkür

Tedavisi tamamlanan Somalililerden Türkiye'ye teşekkür

Mogadişu’da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda yaralanan ve Ankara'da tedavileri tamamlandıktan sonra ülkelerine dönen onlarca Somalili Türkiye'ye teşekkür etti.

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Tedavisi tamamlanan Somalililerden Türkiyeye teşekkür

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Olgan Bekar, Ankara'daki hastanelerde tedavilerinin tamamlanmasının ardından ülkelerine dönen Somalilileri başkent Mogadişu'daki elçilik binasında kabul etti.

Bekar, karşılama esnasında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin iyi ve kötü günde Somali halkına destek olmaya devam edeceğini belirtti ve yeni Somali'nin inşası için tüm zorlukların üstesinden geleceklerine inandığını söyledi.

Tedavi görenlerden Adem Musi (60) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanlığına misafirperverliklerinden ötürü teşekkür etti. Musi, "Türkiye'nin hakkını ödeyemeyiz. Hayatımızı kurtardı ve tedavimiz için ne gerekiyorsa yaptı. Bu, Türkiye'nin Somali halkına verdiği destekte ciddiyetini ortaya koyuyor." dedi.

Bir diğer Somalili Selma Hüseyin (12) ise sol bacağını kaybetmesine rağmen sağlığını tekrar kazanmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyükelçi Bekar ile Türk halkına, kendilerine Türk hastanelerinde tedavi fırsatı verdikleri için teşekkür etti.

Somali'de 14 Ekim'de meydana gelen ve 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda yaralananlardan 40'ı tedavi edilmek üzere askeri ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmişti.

AA

Etiketler: Somali, bombalı saldırı, mogadişu
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