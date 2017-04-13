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Buradasınız : » » TDV'den Sudan'a 30 bin Kur'an-ı Kerim

TDV'den Sudan'a 30 bin Kur'an-ı Kerim

TDV Genel Müdür Yardımcısı Çetin, "Bağış yapanlar Sadece Kur'an-ı Kerim hediye etmiş olmadılar, karşılığında buradaki insanların gönüllerini ve dualarını da kazanmış oldular" dedi.

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TDVden Sudana 30 bin Kuran-ı Kerim

Türkiye Diyanet Vakfınca (TDV) Sudanlı öğrencilere, "Hediyem Kur'an Olsun" projesi kapsamında 30 bin Kuran-ı Kerim hediye edildi.

TDV'den yapılan yazılı açıklamada, Sudan Kur'an-ı Kerim Üniversitesinin de iş birliğiyle ilk etapta basımı tamamlanan 30 bin Kur'an-ı Kerim'in, başkent Hartum'da ve El Cezire bölgesindeki Medeni şehrindeki fakülte kampüslerinde ve 8 ayrı Kur'an kursunda dağıtıldığı bildirildi.

Vakfın Genel Müdür Yardımcısı Abdurrahman Çetin, Sudan'da 70 bin Kur'an-ı Kerim daha dağıtmayı hedeflediklerini, böylece sayının 100 bine ulaşacağını belirtti.

Çetin, projeye destek verenlere teşekkür ederek, "Kur'an-ı Kerimleri kendilerine gönderenlere toplu hatim duaları yapıldı, o dualarla karşılandık. Sadece Kur'an-ı Kerim hediye etmiş olmadılar, karşılığında buradaki insanların gönüllerini ve dualarını da kazanmış oldular." ifadesini kullandı.

Dünyanın dört bir yanına hediye ediliyor

Afrika'dan Balkanlar'a, Kafkasya'dan Latin Amerika'ya kadar pek çok ülkede yüz binlerce Müslümana Kur'an-ı Kerim ulaştırılan projeyle Mart 2017 sonu itibariyle hediye edilen Kur'an-ı Kerim sayısı 700 bin 152 oldu.

Kur'an hediye etmek isteyenler "4333"e SMS göndererek ya da online bağış sistemiyle projeye destekte bulunabiliyor. 

Etiketler: türkiye diyanet vakfı, sudan, Kur'an-ı Kerim yardımı
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