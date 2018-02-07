TDV, İspanyolca mealli Kur'an dağıttı

TDV ile Diyanet İşleri Başkanlığınca sürdürülen proje kapsamında, Latin Amerika ülkelerinde yaşayan Müslümanlara 20 bin mealli Kur'an-ı Kerim gönderildi.

Yurt dışı dağıtımlar kapsamında gönderilen İspanyolca mealli Kur'an-ı Kerimlerin dağıtımı, Latin Amerika'da Guatemala, El Salvador, Kolombiya, Haiti, Arjantin, Şili, Peru, Bolivya, Ekvador ve Uruguay'da yapılacak.

Hayırsever vatandaşların destekleriyle devam eden proje sayesinde, bugüne kadar 1 milyonu aşkın mealli Kur'an-ı Kerim, dünyanın dört bir tarafında ihtiyaç duyulan bölgelere ulaştırıldı.

"Proje köprü vazifesi görüyor"

Açıklamada, görüşlerine yer verilen TDV Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İlyas Serenli, "Hediyem Kur'an Olsun" projesinin, dünyanın dört bir tarafındaki Müslümanlardan gelen talep üzerine başlatıldığını belirtti.

Latin Amerika ülkelerinde de ihtiyaca yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade eden Serenli, projenin Müslümanlar arasında bir köprü vazifesini gördüğünü kaydetti.

İspanyolca mealli Kur'an-ı Kerim'lerin Latin Amerika'ya ulaştığını ve dağıtımlarına başlandığını aktaran Serenli, şöyle devam etti:

"İlk planda Guatemala, El Salvador, Kolombiya ve Haiti'ye 8 bin İspanyolca mealli Kur'an-ı Kerim ulaştı ve İslam Kültür Merkezleri'nde dağıtılmaya başlandı. Önümüzdeki günlerde ise 12 bin adet İspanyolca mealli Kur'an-ı Kerim'i Arjantin, Şili, Peru, Bolivya, Ekvador, Uruguay'a ulaştırmış olacağız. Brezilya'da ise Diyanet İşleri Başkanlığımızla birlikte Portekizce mealli Kur'an-ı Kerim çalışmalarımız devam ediyor."

Serenli, bugüne kadar 17 farklı dilde mealli Kur'an-ı Kerim hazırlandığını, çeviri yapılan diller arasında yerel dillerin de olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA