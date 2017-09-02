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Buradasınız : » » TDV, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

TDV, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Arnavutluk ve Makedonya'da, Türkiye'den hayırseverlerin vekalet ile bağışladıkları kurbanlar, TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

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TDV, ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıttı

Arnavutluk ve Makedonya'da, Türkiye'den hayırseverlerin vekalet ile bağışladıkları kurbanlar, Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da gerçekleştirilen dağıtımda ihtiyaç sahibi bin aileye kurban eti dağıtılırken, İşkodra ve Akçahisar şehirlerinde de yapılacak dağıtımlarda yaklaşık 3 bin 300 aileye kurban eti ulaştırılacak.

TDV temsilcisi İrfan Görgülü, TDV olarak Arnavutluk'ta olduğu gibi dünyanın 135 ülkesinde kurban dağıtımı yaptıklarını söyledi.

Kurban bağışı yapan hayırseverlere teşekkürlerini ileten Görgülü, "Bu yıl Arnavutluk'ta başkent Tiran, Akçahisar ve İşkodra şehirlerinde kurban dağıtımı gerçekleştirdik." dedi.

TDV tarafından Arnavutluk'un yanı sıra Makedonya'da da ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, yaptığı açıklamada, TDV ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle Makedonya'da 117 büyükbaş hayvanın kesildiğini kaydetti.

Alkan, kurban etlerinin Doğu Makedonya'daki ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığını sözlerine ekledi.

Etiketler: Arnavutluk, Makedonya, türkiye diyanet vakfı, TDV, Diyanet İşleri Başkanlığı, kurban bağışı
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