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Buradasınız : » » TCG Gökova Fırkateyni Katar'da

TCG Gökova Fırkateyni Katar'da

Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Gökova Fırkateyni, Katar'ın başkenti Doha'nın güneydoğusundaki Hamed Limanı'na ulaştı.

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TCG Gökova Fırkateyni Katarda

Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Gökova Fırkateyni'nin, Katar'ın başkenti Doha'nın güneydoğusundaki Hamed Limanı'na ulaştığı bildirildi.

Katar Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türk Donanma Komutanlığı'na bağlı TCG Gökova Fırkateyni'nin, iki ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği deniz tatbikatlarına katılmak üzere 214 kişiden oluşan askeri birliğiyle Katar'a geldiği belirtildi.

Türk-Katar donanmaları arasında düzenlenmesi planlanan tatbikatların, Hamed Limanı, Doha Hava Üssü ve Katar kara sularında gerçekleşeceğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu tatbikatlar, aşırılık ve terörle mücadele için Katar ile Türkiye arasındaki askeri iş birliği çerçevesinde yapılıyor." ifadeleri kullanıldı.

Etiketler: TCG Gökova Fırkateyni, katar, donanma
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