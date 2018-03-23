TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Bozkır: ABD'nin YPG tercihi tamamen yanlış

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Akif Çağatay Kılıç, NATO Parlamenterler Asamblesi (PA) Türk Grubu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Berat Çonkar ile TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi ve CHP İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, Washington'da görev yapan Türk basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın ev sahipliğinde Türk Büyükelçiliği'nde gerçekleşen buluşmada, TBMM Dışişleri Komisyonu heyetinin ABD Kongresi'ndeki görüşmeleri ve Türk-Amerikan ilişkileri ele alındı.

"YPG tercihi tamamen yanlıştır"

Bozkır, ABD'nin terör örgütü YPG/PKK'ya verdiği destekle ilgili Türkiye'nin şikayetlerini net ifadelerle kongre üyelerine ilettiklerini bildirdi.

Bozkır, "ABD'nin YPG tercihi tamamen yanlış bir tercihtir. ABD, (Afrin operasyonunun başarısının ardından) PYD'nin yanında 'DEAŞ'a karşı mücadelede veriyorum' görüntüsünü değiştirmek zorunda kalacaktır" dedi.

Bozkır, Zeytin Dalı Harekatı'nın bu denli hızlı ve başarılı gerçekleştirilmesinin birçok kesimde olduğu gibi ABD Kongresi üyelerinde de şaşkınlığa neden olduğunu gördüklerini belirterek, "Türkiye'nin Afrin operasyonunda gösterdiği net başarı, bölgedeki kartların yeniden dağıtılmasına neden olacaktır" dedi.

Bozkır, görüşmelerinde ayrıca Türkiye'nin Rusya'dan almak istediği S-400 füzeleri, Patriot füzeleriyle ilgili güncel gelişmeler, Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkiler gibi birçok bölgesel konunun da ele alındığına değindi.

FETÖ konusu da gündemdeydi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimi ve elebaşı Fetullah Gülen'in ABD'den iadesiyle ilgili konuların da görüşmelerinde gündeme geldiğini anlatan Bozkır, özellikle FETÖ'nün ABD'deki yapılanmasına ilişkin kongre üyelerinin daha yakından inceleme yapması talebinde bulunduklarını kaydetti.

Volkan Bozkır, FETÖ'nün ABD'deki sözleşmeli (charter) okullarında birçok finansal usulsüzlük yaptığının rapor edildiğini, kongre üyelerinden bu usulsüzlükler konusuna da yakından bakmalarını istediklerini dile getirdi.

Bozkır, Washington'da halen tutuklu olarak yargılanmalarına devam edilen iki Türk vatandaşı Sinan Narin ve Eyüp Yıldırım'ı kaldıkları cezaevinde ziyaret ettiklerini söyledi.

Cuma günü de Washington'daki önde gelen kanaat önderleriyle görüşeceklerini kaydeden Bozkır, heyet olarak Türkiye'nin önceliklerini ABD'li muhataplarına anlatmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA