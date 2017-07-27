  • 27 TEMMUZ 2017, PERŞEMBE

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 35º
Sıcak
Sıcak
  • DOLAR 3.529
    EURO 4.146
  • BIST 107206.16
    ALTIN 143.284
Buradasınız : » » Tayvanlı şirketten ABD'ye 10 milyar dolarlık yatırım

Tayvanlı şirketten ABD'ye 10 milyar dolarlık yatırım

ABD Başkanı Donald Trump, Tayvanlı teknoloji şirketi Foxconn’un ülkesinde 10 milyar dolarlık fabrika kuracağını açıkladı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Tayvanlı şirketten ABDye 10 milyar dolarlık yatırım

Trump, Amerikalı teknoloji devi Apple’ın en büyük tedarikçilerinden Foxconn’un 10 milyar dolarlık fabrika yatırımını, Beyaz Saray’da yapılan etkinlikle kamuoyuna duyurdu.

Wisconsin eyaletinde kurulması planlanan yeni fabrikanın LCD ekran üretimine odaklanacağını kaydeden Trump, 2020 itibarıyla faaliyete geçmesi beklenen tesisin en az 30 bin Amerikalıya istihdam sağlayacağını ifade etti.

Trump, şirketin kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı Terry Gou’nun böyle büyük bir yatırım yapmasının Amerikan ekonomisine güvenini ortaya koyduğunu vurgularken, “Bir başka deyişle, eğer ben saşkan seçilmeseydim, Gou kesinlikle 10 milyar dolar harcamazdı” dedi.

Bununla birlikte, Amerikan basınına göre, Wisconsin eyalet yönetiminin şirkete gelecek 15 yıl içinde sağlayacağı 3 milyar dolarlık ekonomik teşvik, yatırım kararını etkileyen bir başka faktör oldu.  

Etiketler: Tayvan, abd, yatırım
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

DÜNYA HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER